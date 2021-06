Tras separarse de Jennifer Lopez, A-Rod alarma con serio mensaje: "No puedo levantarme"

Estados Unidos.- Tras confirmar su separación y la ruptura del compromiso con Jennifer Lopez, el exbeisbolista Alex Rodríguez se ha preocupado por continuar su vida de manera ordinaria.

Por medio de redes sociales, el deportista comparte diversos momentos que vive en su día a día, ya sea solo o con la compañía de sus hijos o amistades.

Hace unas horas, A-Rod, a quien se le involucraría sentimentalmente con la ex de Ben Affleck, quien ahora parece haberse reconciliado con JLo, compartió una foto en su perfil de Instagram, presumiéndose muy cómodo en el mar.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue el mensaje con el cual acompañó la instantánea, en la que posa tirado sobre un flotador y con la cara al cielo.

Me he caído y no puedo levantarme, y estoy bien con eso", escribió.