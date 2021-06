¿Adiós 'Ventaneando'? Tras 20 años en TV Azteca, Bisogno declinaría exitoso proyecto del Ajusco

Ciudad de México.- Este lunes 28 de junio el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que el reconocido y polémico conductor rechazó un importante proyecto de la empresa TV Azteca, donde se encuentra trabajando desde hace más de 20 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de la columna que escribe en El Heraldo de México, el llamado 'Villano de los espectáculos' informó que el presentador del programa Ventaneando no quiso estar en la nueva temporada de MasterChef en la que solo participarán celebridades.

Kaffie aseguró que Bisogno rechazó esta importante propuesta pues sabía que tendría que dejar el vespertino liderado por Pati Chapoy para grabar los capítulos del reality de cocina.

Me entero que Daniel Bisogno no aceptó ser participante de 'Máster Chef Celebridades'. El crítico de espectáculos recibió la oferta de formar parte del programa de cocina más famoso del mundo, sin embargo la exigencia de que durante ocho semanas abandonara 'Ventaneando' (tiempo que tomarán las grabaciones de reality show) lo hicieron decir 'no'".