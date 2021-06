¿Galilea Montijo está embarazada? Deja en shock a Televisa al lucir bañador desde la playa: FOTO

La Paz, Baja California Sur.- Desde hace algunos días comenzó a surgir el rumor de que Galilea Montijo estaría embarazada y todo debido a que el viernes en la final de Las Estrellas Bailan en Hoy lució un atuendo que no la favoreció y le hizo ver el abdomen abultado.

Hace algunas horas para callar todas estas especulaciones, la originaria de Guadalajara, Jalisco, aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una nueva instantánea en la que aparece posando con coqueto bañador desde la playa.

En la imagen se puede ver a Galilea modelando muy tranquila en aguas del Mar de Cortés mientras lleva un traje de baño completo de color gris con rayas negras que permitió ver su plano y marcado abdomen así como sus torneadas piernas y lentes para cubrirse del sol.

Con esta instantánea Galilea volvió a dejar claro que no está embarazada y su publicación se convirtió en toda una sensación pues ya acumula casi los 100 mil Me Gusta además de que no ha parado de recibir elogios, mensajes de cariño y piropos.

Ufff qué hermosa".

Wow lo guapa".

Qué cañona Montijo".

Fuente: Instagram @galileamontijo