Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, arremete contra las críticas a su cuerpo

Ciudad de México.- Incluso las modelos pueden tener inseguridades sobre su cuerpo, así lo demostró la esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin, quien abrió las puertas de sus secretos y confesó cuáles son las zonas que la hacen sentir incómoda.

Durante el podcast de Addison Rae y su madre, titulado That Was Fun? With Addison & Sheri, la socialité estadounidense expresó su desacuerdo con la gente que señala figuras ajenas, sin saber que estas atraviesan por etapas distintas.

Es como, ¿sabes lo que le está sucediendo ahora mismo? La píldora tiene efectos salvajes, la menstruación también... ¿Y si estoy sufriendo el síndrome premenstrual?".

Los mensajes que más recibe en torno a su aspecto son aquellos enfocados en su vientre y las sospechas de que esté a punto de convertirse en mamá.

Estoy acostumbrada a ver comentarios sobre mi cuerpo como modelo. Sobre todo especulan si estoy embarazada o no. Ya no tengo 19 años. Tengo 24 y siento que mi figura se ha modificado mucho. Incluso más en este último año".

Para animar a otras mujeres y evitarles un mal rato, compartió con ellas la clave infalible para combatir las palabras negativas que atentan contra la autoestima.

Escuchar comentarios frecuentemente sobre mi apariencia es muy, muy, muy malo para tu imagen corporal. Intento evitarlos, pero no siempre es posible. Obviamente, a veces, nuestra curiosidad se apodera de nosotros y es muy difícil. Pero es malo para la salud mental".

Fuente: Cosmopolitan