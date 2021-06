¿Hipócrita? Critican a Marjorie de Sousa por "emotivo" mensaje: "Ridícula, nadie te cree"

Ciudad de México.- La tragedia en el condado de Miami-Dade causó gran conmoción, misma que afectó a la actriz Marjorie de Sousa, quien no reparó en compartir con el mundo la tristeza y angustia que la aflige, no obstante, su reacción no fue recibida con simpatía, pues algunos cibernautas la calificaron de hipócrita.

Hace cuatro días, la estructura del edificio Champlain Towers South de 12 pisos se vino abajo, dejando entre los escombros a decenas de personas desaparecidas y, hasta el momento, 10 muertos.

Sobre el lamentable derrumbe, la modelo venezolana aprovechó sus redes sociales para platicar sobre el impacto que esta noticia tuvo en su estado de ánimo.

Desde que ocurrió la tragedia en Miami es como imposible acostarnos y no pedir por la gente que sigue atrapada, sigamos orando para que los que aún no aparecen sean encontrados y salgan con bien".

Por su parte, los usuarios de Instagram la bombardearon con afiladas respuestas que la acusan de falsa, pues sus palabras solidarias no concuerdan con su actuar, en alusión a la forma en la que trata a su expareja Julián Gil, a quien no le permite acercarse a su hijo.

No piensa ni en su hijo y va a pensar en otros. Por favor".

Debería de sensibilizarse y dejar ver a su hijo a su papá".

Yo sigo orando para que dejes que tu hijo vea a su padre".

Ridícula, la caridad empieza por casa. ¿Quién te va a creer? Los buenos deseos primero que tu hijo tenga un padre, que si está vivito y coleando. No está muerto".

Momentos más tarde, de Sousa replicó con un pensamiento: "Es importante en esta vida aprender a dirigir tu energía, tu entusiasmo, tu tiempo y corazón hacia personas y cosas que verdaderamente lo valen".

