"Qué corrientada": Lyn May llega a 'Sal el Sol' y deja en shock al declarar y hacer esto en vivo

Ciudad de México.- Lyn May ha dejado claro que es una mujer a la que no le importa el que dirán y constantemente suele protagonizar escándalos y el más reciente fue durante su visita a Sale el Sol pues al público del programa no le agradó su actitud ni tampoco forma de hablar.

Resulta que la aclamada vedette mexicana apareció como invitada en la sección Trapitos al Sol y desató la controversia debido a que se subió arriba del conductor Carlos Arenas para luego hacer una controversial confesión en su contra.

Lo tienes chiquito... no es cierto, lo tienes grandote", señaló May sin 'pelos en la lengua' mientras Carlos le pedía que no siguiera haciendo comentarios de este tipo.

Más adelante y luego de volver a hablar del miembro de Andrés García, Lyn mostró que aún tiene habilidades para bailar e hizo un split en vivo y hasta invitó al otro presentador del programa, Poncho Vera, para que la acompañara mientras continuaba haciendo difíciles poses.

Los televidentes de Imagen TV de inmediato reaccionaron a la polémica visita de Lyn May al matutino y consideraron que estuvo fuera de lugar, por lo que no han dejado de criticarla.

A esa edad la señora ya debería calmarse".

Qué corrientada".

Está buena su máscara de Halloween".

Qué corrientes".

