¿Se despide de TikTok? Fans reclaman la ausencia de Domelipa y ella les responde

Ciudad de México.- La reconocida Dominik Elizabeth ganó su fama a partir de sus videos en TikTok, donde su talento y belleza captó millones de seguidores que le dieron el título de 'Domelipa'.

En la red social llamó la atención por su contenido donde suele mostrar sus mejores y atrevidos pasos de baile, aunque también se aventura a grabar lyp sinc.

Recientemente, la regiomontana lanzó en Instagram una sección donde sus admiradores podían hacerle preguntas, oportunidad que todos aprovecharon para reclamarle por no publicar clips tan seguido como antes.

Ante el bombardeo de comentarios, la influencer descartó que entre sus planes se encuentre abandonar la famosa red social, en cambio, dijo que su inactividad se debía a que le faltaba ánimo.

Siento que últimamente no he tenido la actitud de grabar y no se me ha ocurrido nada. No he visto ideas muy cool en TikTok. Si ustedes quieren que grabe algún video que digan: '¡Wow! esta tendencia está muy cool', pues mándenmelas y las hago".