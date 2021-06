¡A lo Peña Nieto! Mariana Rodríguez se 'burla' de Samuel García al pretender hablar en inglés

Monterrey, Nuevo León.- El polémico gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García, protagonizó un gracioso momento en redes sociales, que provocó las burlas de su esposa Mariana Rodríguez.

A unos meses de tomar posesión, Samuel está muy ocupado, atendiendo compromisos que le ayudarán a sacar adelante sus proyectos en Nuevo León.

Por ello, el joven político informó que viajará a Estados Unidos próximamente y tendrá que hablar en inglés durante todas sus reuniones en el país.

Fue a través de sus historias de Instagram donde anunció que viajará a Washington, para reunirse con el congresista Henry Cuellar. Y así, decidió presumir su dominio del idioma, pero más allá de sorprender a Mariana, le provocó risa.

Enseguida, Samuel García quizo presumir a sus seguidores lo bien que habla inglés, idioma en el que, dijo, se realizarán todas sus reuniones en Estados Unidos:

Yes, indeed, of course... The visit it's gonna be in english, in british accent, which is better than yours".