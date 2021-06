¿Boda en Televisa? Integrante de 'Me Caigo de Risa' hace propuesta a María León: "Dijo que sí"

Ciudad de México.- En la recién acabada temporada del programa de Televisa, Me Caigo de Risa, conducido por Faisy, la cantante María León fue una de las invitadas especiales en los últimos episodios.

Durante una de las diversas dinámicas de la producción, el polémico presentador hizo una pausa para "aprovechar para un momento muy especial".

En ese momento, pide al integrante de la 'Familia disfuncional', Isaac Salame, que pase al frente y al mismo tiempo, solicita a la famosa cantante, acompañarlo.

"En este programa cumplimos sueños, y ha llegado el momento de que Salame diga lo que tiene que decir", dice Faisy, ante la cara de asombro y desconcierto de María León.

María, eh.. te he seguido desde hace mucho tiempo. Me haces sentir cosas que nadie me hace sentir y hoy, enfrente de todos, quisiera pedirte: María Elizabeth, ¿quieres ser mi amiga en Instagram?", dijo de rodillas frente a la artista.