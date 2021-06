Encerrado y solo: Luis Miguel sufriría crisis emocional; aseguran que está aterrado por el Covid-19

Ciudad de México.- Luis Miguel no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos meses y luego de la polémica segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ahora se dice que el cantante viviría una crisis emocional por el fracaso del proyecto y también por miedo a contagiarse de Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde Televisa, abuela de Michelle Salas estalla contra Luis Miguel: "Él no le ha dado ni un centavo"

Un supuesto amigo del intérprete de La Incondicional brindó una entrevista anónima a la revista TVNotas y aseguró que el artista tiene algún tiempo viviendo solo y encerrado en un exclusivo hotel de Acapulco, donde solo recibe la visita de una misteriosa mujer.

Prácticamente no sale de su habitación, salvo cuando de plano ya no puede más y va de manera rápida al bar del hotel", explicó.

Señaló que 'Luismi' tiene tanto miedo a contraer el coronavirus, que cada vez que esta fémina lo visita le realizan pruebas para asegurarse de que está libre de la enfermedad y así tener un encuentro sin preocupaciones.

Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar".