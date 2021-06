Famoso reguetonero 'declara' abiertamente su amor a Ricky Martin: "Me casaría contigo, te amo"

Ciudad de México.- Recientemente, el cantante Ricky Martin publicó en su cuenta de Instagram, una serie de fotografías donde luce sus uñas largas y pintadas.

El famoso acompañó estas imágenes con un mensaje con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT: "Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable…", inició el cantante.

Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista CAP74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión", escribió Ricky Martin.