¡Golpe a TV Azteca! Biby Gaytán regresa a Televisa; protagonizará telenovela de Juan Osorio

Ciudad de México.- Tras una larga ausencia la famosa actriz Biby Gaytán regresa a Televisa para protagonizar una telenovela producida por Juan Osorio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue durante una entrevista para el programa Todo para la mujer con Maxine Woodside cuando cuestionaron al productor por uno de sus proyectos en puerta.

Y es que al parecer dentro de sus planes a futuro se encuentra un remake de la telenovela La criada bien criada, misma de la que comentó que estará protagonizada por la esposa de Eduardo Capetillo.

No sabemos cuándo lo van a hacer; pero 'La criada bien criada' estoy fascinado porque he convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto; que se llama Biby Gaytán", reveló en exclusiva el productor.