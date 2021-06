Larry Ramos implora ayuda; revelan impactantes audios en 'Suelta la Sopa': "Mi vida es un caos"

Ciudad de México.- Luego de una larga ausencia de los medios públicos, la actriz y cantante Ninel Conde reapareció y con ella han salido a la luz una serie de audios que revelarían una fuerte información.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ninel Conde se olvida del escándalo de Larry Ramos y conquista Instagram con 'look' playero

En los archivos de reproducción se demostraría que Larry Ramos, última pareja sentimental del 'Bombón asesino', asegura estar pasándola muy mal.

A menos de un año de su boda espiritual con la también cantante mexicana, el colombiano que se encuentra detenido en Miami acusado por el delito de fraude millonario a diversas personas, entre ellas Alejandra Guzmán, reveló su mal estado anímico.

Deseo que te vaya bien en la vida, a mi no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida", se le escucha decir a Larry en el audio difundido por el programa Suelta la Sopa.