¿Le copió a Thalía? Desde Televisa, Maribel Guardia rompe el silencio y revela si se quitó costillas

Ciudad de México.- La bellísima artista costarricense Maribel Guardia brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí rompió el silencio luego de que se corriera el rumor de que habría seguido los pasos de Thalía y se habría quitado algunas costillas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Maribel Guardia a punto de sufrir accidente por posar como jovencita: "Casi me tuerzo el cuello"

Desde las instalaciones de Televisa, la famosa actriz y cantante rompió el silencio y aseguró que no se ha sometido a una cirugía de este tipo para seguir conservando figura de jovencita a los 62 años.

¡ Ay por Dios! yo me muero si me quito ahorita las costillas, ya parece claro que no, nunca en mi vida haría eso", comentó Guardia.