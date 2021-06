"Me siento abusada": Supuestas víctimas de 'Chuponcito' llegan a Televisa y dan fuertes detalles

Ciudad de México.- La mañana de este martes 29 de junio las tres mujeres que acusan al actor José Alberto Flores, mejor conocido como 'Chuponcito', de acoso sexual llegaron como invitadas al programa Hoy y relataron las difíciles experiencias que vivieron al lado del simpático payasito.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La primera en contar su vivencia con la estrella de Televisa fue Karla Oaxaca, quien fue mánager de 'Chuponcito', y esto dijo:

Yo me siento y me sentí abusada, tengo más de 23 años trabajando en este medio y nunca he dado pie, pero el momento en que empiezan sus comentarios, me pidió que le diera un beso, y yo le dije 'somos un buen de trabajo' y me decía que pensara que él era otra persona", explicó.