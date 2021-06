Sergio Mayer estalla en TV Azteca por tacharlo de "metiche" en caso Ginny Hoffman y Héctor Parra

Ciudad de México.- Este martes 29 de junio el polémico actor y político Sergio Mayer acudió como invitado al programa Venga la Alegría para defenderse de los críticas contra su persona luego de revelarse que está apoyando a Ginny Hoffman en la denuncia que interpuso su hija Alexa contra su padre Héctor Parra por abuso sexual.

Sobre el supuesto tráfico de influencias para favorecer a la exactriz de Televisa en este caso, el esposo de Issabella Camil comentó: "Pueden decir lo que sea, yo lo que veo es que yo no quiero entrar en eso, están litigando en medios, que litiguen por su gente y hagan un trabajo legal correcto".

Mis principios me dicen que tengo que estar de lado de la víctima, yo no acuso a las personas, yo nunca he dicho quién es culpable o inocente, apoyo a las víctimas para que hagan su proceso correctamente con abogados y los dejo correr y el acompañamiento que les doy es emocional y moral", comentó frente a las cámaras de TV Azteca .

Mayer aseguró que no cederá a la presión pública por su apoyo a Alexa y Hoffman en este caso y respondió molesto a si dejaría de mostrar interés en esta denuncia.

De verdad crees que porque me dejen de decir metiche voy a dejar de ayudar a la gente o me voy a esconder, se los digo con todo respeto, no me interesa, me han dicho corrupto, me han mentado la madre, me han hecho de todo... Ahora resulta que yo soy el malo y el que está detenido es el bueno, (dicen) ‘justicia para fulanito’, pues que se haga justicia, yo no soy quién para decir quien va preso, si yo tuviera ese poder, créeme que estaría medito en otras cosas,. o sea ¡por Dios!, me están dando demasiada importancia, demasiado poder".