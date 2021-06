Yanet García terminó a su ex porque no la dejaba abrir OnlyFans; ahora tendría amorío con doctor

Ciudad de México.- A solo días de que Yanet García confirmara que ya no tenía un romance con el conferencista y exdeportista Lewis Howes, ahora la revista TVNotas sacó a la luz la razón por la que terminaron su relación pese a que ya había planes de boda y hasta vivían juntos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La mujer que fue por algún tiempo la 'Chica del clima' del programa Hoy habría decidido acabar con su relación con el millonario estadounidense debido a que él no le permitía cumplir su meta de abrir su perfil en OnlyFans.

Lewis se las daba de muy liberal y no le importaba que Yanet se mostrara sensual en las redes sociales, pero no le parecía que ella se aventara a tener un perfil en OnlyFans, donde la gente paga y exige un contenido muy subido de tono o de plano desnudos frontales... No podía con los celos", dijo un supuesto amigo.