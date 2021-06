Amoroso reencuentro: 'Despierta América' reúne a Geraldine Bazán y Gabriel Soto ¡lejos de Irina!

Ciudad de México.- Gabriel Soto y su ahora exesposa, la actriz Geraldine Bazán, se reencontraron nuevamente durante una entrevista de Elissa Marie, hija de la expareja.

Fue para el programa matutino Despierta América que se otorgó la entrevista de la hija de Soto y Bazán, tras su participación en la telenovela Si nos dejan, en la que se apreció poco nerviosa, siempre apoyada por sus padres.

Mi mamá siempre me dijo: 'Respeta tu trabajo y el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas' y ya, sí me sirvió mucho. Mi papá me dio más trucos con las cámaras", dijo Elissa Marie.