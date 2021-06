"Cómo chin...": Issabela Camil 'estalla' contra conductora de Televisa por burlas hacia Luis Miguel

Ciudad de México.- Después de varias bromas sobre cómo fue representada en la serie de Netflix, basada en la vida de Luis Miguel, la famosa actriz, Issabela Camil, no soportó más y 'estalló' en pleno programa al aire de Montse y Joe, contra Yolanda Andrade, conductora de Televisa.

Camil desde hace varias semanas se encuentra en medio del ojo público, por la manera en la que 'El Sol' representó el romance que tuvieron en la década de los noventa en Luis Miguel, La Serie, algo a lo que ella se ha mostrado indiferente, asegurando que no daría declaraciones al respecto.

Esto, fue retomado por Yolanda y Montserrat Oliver, quienes comenzaron a bromear respecto a su participación, cuestionándole si de verdad era cómo la pintaban en la serie, a lo que ella dijo que se iba a parar e ir si seguían con eso, en uno tono de broma antes, de ponerse seria y revelar aspectos de su vida.

Me voy a parar, ¡eh!, me voy a parar de este sofá. ¡Me voy a parar!", bromeó. "No sé si uno se puede describir porque luego los hijos, el esposo y los amigos te describen de otra manera, pero soy muy honesta, soy Acuario y odio las reglas. Soy dramática, llorona, buena amiga, miedosa en algunas cosas, me gusta la estabilidad, soy de pareja", agregó.