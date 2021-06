Drama en Televisa: Andrea Legarreta se harta de Laura Bozzo y la destroza en 'Hoy': "Siéntese señora"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 3 de junio la famosa presentadora Andrea Legarreta se hartó y destapó su enojo contra Laura Bozzo luego del escándalo que armó la peruana en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Al inicio del matutino de Las Estrellas, la presentadora estelar de Televisa se lanzó en contra de la participante del concurso de baile por la pésima actitud que demostró cuando Latin Lover la criticó por su baile junto a Raúl Sandoval.

Sigue el pleito de Latin Lover y Laura Bozzo, ¡ay! como me hizo enojar ayer, qué frustación me dio, ay ya estáte", mencionó Andy.

Durante el día de ayer, Bozzo estalló en contra del famoso bailarín y ganador de Bailando por un sueño luego de que este mencionara que no le agradó su baile.

Yo no quiero ser grosera ni faltarle el respeto a nadie, yo soy una persona que dice la verdad, soy neta. Acá hay una absoluta falta de respeto hacia mi persona. No se dan ni siquiera el trabajo de mirar prácticamente el baile, es 0, 0, 0. Yo me sé todo el baile y dice que me sopló Yo puedo dar mucho más. A pesar de todas sus críticas y sus insultos. Solo voy a cerrar con esto: Si el pueblo está conmigo, quién cara... contra mí", gritó Bozzo muy indignada.