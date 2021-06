¿Enferma? Julián Gil revela que Marjorie de Sousa padece de un grave trastorno mental

Ciudad de México.- La relación que tuvieron Julián Gil y Marjorie de Sousa destacó en el medio del entretenimiento por las fuertes declaraciones y revelaciones de su pleito legal.

La tarde del pasado miércoles, el actor que participa en la novela ¿Qué le pasa a mi familia? fue entrevistado por Televisa y declaró que Marjorie padece de un síndrome mental.

Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados".

De acuerdo a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

El actor comentó que lleva tres años de los cuatro de vida de Matías sin poder verlo. "Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo".

También fue cuestionado acerca de cómo pasará el día del padre y aseguró que cuenta con el amor de sus otros dos hijos: Julian Jr. y Nicolle, añadió que sus hijos son espectaculares y también tiene el amor de sus madres, y lo celebrará como lo ha hecho las otras fechas: feliz y con la gente que quiere.

Fuente: Infobae