Hermano de Gael García arremeterá legalmente contra Bella de la Vega: "Fue la que nos separó"

Ciudad de México.- A casi cinco meses de la muerte del actor y productor, José Ángel García, entre los miembros de la familia han surgido algunos diferencias.

Hace unos días, la actriz Bella de la Vega, quien fue pareja sentimental del fallecido artista, dijo que José Emilio García, hermano menor de Gael García Bernal, usaba drogas y que no tuvo una buena relación con José Ángel.

Ante estas declaraciones, José Emilio decidió asistir al programa De Primera Mano para desmentirlo y, junto a su abogada Elizabeth Santoyo, reveló que podría demandar a la viuda de su padre por daño moral.

El joven desmintió tener el Trastorno Límite de la Personalidad como Bella dijo, y admitió que sí consume marihuana pero solo como uso recreativo. Comentó que Bella fue la causante de que en los últimos meses de vida de su padre él no estuviera tan cerca de él.

Dice que yo abandoné a mi papá, cuando mi papá se divorció de mi mamá se cambió de departamento, teníamos comunicación, nos veíamos, pero yo lo veía triste y me fui a vivir con él hasta el 2014, hasta que me dejó esta señora que yo siento que fue la que nos separó", comentó el joven.

Añadió que siente una indignación por lo que dijo de la Vega sobre el supuesto comportamiento violento que tenía él hacia su padre.

Lo que más me indigna es lo que está diciendo que yo amenazaba a mi papá con que si no me daba dinero yo me iba a matar. Yo me fui a vivir con él porque lo amaba. Mi mamá sabe muy bien que mi papá se quitaba el pan de la boca, éramos muy unidos", puntualizó el joven.