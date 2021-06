Maite Perroni enfrentará rumores de infidelidad, en 'Hoy' aseguran que demandará por difamación

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Maite Perroni, aparentemente ya mostró su postura respecto a los rumores de que ella le fue infiel a su expareja y estuvo involucrada en la ruptura de Andrés Tovar, productor de Sale el Sol, y Caludia Martín, actriz de Televisa, pues en el programa Hoy aseguran que ya contrató a un famoso abogado para demandar a la revista que comenzó todo por difamación.

El pasado martes 1 de junio, la revista TV Notas compartió una entrevista en la que aseguran que Tovar y Perroni tenían varios meses involucrados en un amorío, pese a que él está casado con Martín y ella estaba con Koko Stambuk, de quien confirmó su ruptura una semana antes.

Después de esto, el productor de Imagen TV negó mediante un comunicado en el matutino que produce, que dieron sus conductores, mientras que Claudia lanzó indirectas de que sí había una infidelidad, aunque después negó que fuera Maite.

Ahora llegó el turno de la exintegrante de Rebelde de hablar, y aparentemente su forma fue contratar a Guillermo Pous, un famoso abogado de las celebridades, quien ya habría tomado cartas en el asunto e interpuesto una demanda por difamación, o al menos eso dijo el periodista Gil Barrera.

Ante esto, Shanik Berman, quien le había exigido a la actriz que saliera a dar la cara, en pleno en vivo dijo que la felicitaba por pronunciarse y aclarar que no fue ella, aunque sea mediante esta acción y no con un comunicado.

Afortunadamente, esto es lo que todos queríamos, que Maite Perroni saliera, que diera la cara y dijera, sí lo hice, no lo hice, y ya con esto, al contratar al Pous, dice que ella no lo hice, porque sino, no vas a demandar a alguien si sí lo hizo", expresó Shanik.