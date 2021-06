Natanael Cano se burla de la futura muerte de Pepe Aguilar y se excusa "solo estaba jugando"

Ciudad de México.- Una vez más, Natanael Cano y Pepe Aguilar se ven envueltos en comentarios ofensivos que se suman a aquellos que detonaron una fuerte disputa en 2020.

¿Qué fue lo que dijo?

El pasado 18 de mayo le preguntaron al exponente de la nueva vertiente de corridos sobre la posibilidad de colaborar en dueto con el intérprete de Te traigo ganas, a lo que respondió que podía suceder "en 2034 en holograma, y ya muerto".

Recientemente, 'Nata' aseguró no recordar tal insulto, pero que se arrepentía en caso de haberlo hecho.

Yo creo que me pasé, pero yo no me acuerdo bien de haber respondido a eso. Yo creo que lo hice de broma".

Asimismo, durante un encuentro con la prensa de Televisa Espectáculos, intentó excusar dicha declaración y argumentó que no hablaba en serio, pues solo estaba "jugando".

Eso fue jugando, yo creo que tuve una entrevista muy buena ese día, entonces en la plática nosotros estábamos jugando, estábamos hablando un poco de más y ahí fue cuando salió eso, pero más bien era de broma no era algo real, yo creo que no lo tienen que tomar tanto en cuenta".

Cabe recordar que el año pasado ambos se enfrascaron en una discusión verbal debido a un mal entendido. Todo comenzó cuando la estrella de 52 años calificó la música actual como "mediocre, chafa y p*nche", al tiempo que alegó que ni siquiera conocía el nuevo género que lleva por nombre "corridos tumbados".

De inmediato, el joven reaccionó a la defensiva: "Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados, y que para todos hay gustos", y finalizó menospreciando la propuesta artística de Aguilar: "Pinch* vato pend*jo. De mi parte te puedes ir a la … Tú y tus fans que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas gü*y".



Días más tarde limaron asperezas cuando Aguilar explicó que no se refería a Cano, quien por su parte extendió una disculpa pública.

