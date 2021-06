¡No pierde tiempo! Tras 'engaño' de Mollie Gould, Luis Miguel estrena romance con modelo argentina

Ciudad de México.- Luis Miguel sigue dando de qué hablar con respecto a su vida amorosa tras desatarse los rumores de una ruptura sentimental con Mollie Gould.

A pesar de que trascendió que la corista fue quien engañó al 'Sol de México' y por eso concluyó su noviazgo, Lucía Miranda, viuda de Hugo López -quien fuera mánager del cantante-, confirmó que el artista no está tan triste como se pensaba, pues resulta que inició una relación con una joven modelo argentina.

Durante la entrevista que ofreció al programa C5N, Miranda mencionó: "No lo veo tanto, pero estuve unos meses en Acapulco, él estaba en la casa de su amigo, Miguel Alemán. Él está muy bien, hablé (con él), pero no lo he visto porque se está cuidando mucho porque es bastante aprensivo, le da miedo todo lo que es esto de la pandemia. Pero está bien. Está con una chica de novio, que es una misionera, muy linda. Está feliz".

Tras revelarse esta información, en el programa Sale el Sol se difundieron imágenes de la modelo argentina Mercedes Villador, actual pareja del intérprete de O tú o ninguna.

Conjuntamente, se comentó que Mercedes y Luis Miguel ya habían sido captados en diciembre de 2020 y que las fanáticas del famoso fueron las primeras en percatarse del nuevo romance del artista por unas fotos que compartió la modelo en redes sociales.

Fuente: Agencia México