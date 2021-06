¡Pleito en Televisa! Integrante de 'Hoy' destroza a 'Guerreros 2021'; capitán de 'Cobras' responde

Ciudad de México.- En Televisa acaba de nacer un nuevo pleito, pues a través de su cuenta de Instagram, la polémica Macky González no dudo en destrozar a Guerreros 2021 por la elección del nuevo capitán de las 'Cobras', por lo que Guty Carrera le respondió contundentemente en el programa especial del reality deportivo.

González en el 2020 fue la capitana del equipo rosa, llevándolos a obtener el primer campeonato de la competencia producida por la fallecida Magda Rodríguez, por lo que se pensó que podría estar en la segunda temporada, igual cómo líder del equipo, pero en más de una ocasión reforzó su postura de no entrar a la emisión producida por Rosa María Noguerón.

Pero las cosas escalaron, pues la actual participante del concurso de baile del programa Hoy, compartió mensajes en los que atacan a la nueva emisión por tener a Guty cómo capitán, felicitándola a ella por seguir sus ideales, incluso compartió un contundente mensaje en el que dice que siempre será fiel a sus principios y no los traicionara por nada.

Si no nos somos files y no nos respetamos a nosotros mismos, no somos nadie. Los amo por siempre", dijo Macky.