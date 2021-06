Adiós Televisa: Andrea Legarreta confirma en vivo que abandonará 'Hoy' por esta fuerte razón

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 30 de junio la famosa presentadora Andrea Legarreta anunció totalmente en vivo su salida del programa Hoy pero aclaró que solo será de forma temporal.

En la reciente transmisión del matutino de Las Estrellas, la guapa conductora explicó con humor que dejaría la emisión durante la semana de su cumpleaños y al parecer aprovechará esos días libres para festejarse a lo grande.

Acto seguido, Andrea comentó que le gustaría de recibir de obsequio en su día: "Que no sea perecedero y si brilla mejor, bueno no, lo que usted quiera".

La conductora tapatía Galilea Montijo contó una anécdota que tiene con la 'Bebabets' pues señaló que ella prefiera regalos de lujo, mientras que a Andy le mueve más lo emocional.

Yo siempre me he peleado con Legarreta dice 'no las joyas n0' y le digo 'no mi amor, los hombres se van, las joyas no'... es la verdad... mi amor no te creas", reveló Gali.