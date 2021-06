¡Con los maridos no! Laura Bozzo piropea a esposo de Galilea Montijo y ella le pone un alto

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer martes 29 de junio la conductora peruana Laura Bozzo apareció como invitada en el programa Hoy y vivió un momento inesperado cuando Galilea Montijo le puso un alto por piropear a su marido, Fernando Reina Iglesias.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que la creadora de la frase 'Que pase el desgraciado' acudió al matutino para recordar sus peores y mejores momentos en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde habitualmente protagonizaba peleas y encuentros desafortunados.

Luego de observar los pleitos que tuvo con los jueces, Bozzo explicó que el baile en pareja no se le dio porque no puede dejar que un hombre la "controle" y dio detalles de su vida amorosa.

Que el hombre me controle no se me da, no ha nacido nadie que me controle por eso estoy sola...", comentó.

Acto seguido, Laura reconoció que sí hay masculinos buenos y de inmediato comenzó a piropear a Erik Rubín y al esposo de Gali.

Bueno, si tuviera un marido como el tuyo o el de Andy... lo digo en el buen sentido, qué brillante, nunca me imaginé que fuera tan inteligente y tu marido (Legarreta) que te ve como si fueras Dios", explicó la peruana.

Sin embargo, Galilea de inmediato le dejó claro que no iba a permitir que se pasara de lista con su esposo y comentó: "Con las bicicletas no, no andes pedaleando, no no no".

Fuente: Programa Hoy