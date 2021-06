"Espero que la justicia llegue": Sobrina de Ginny Hoffman reacciona a la detención de su tía YosStop

Ciudad de México.- Desde hace unos días salió a la luz que Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman, sufrió abuso psicológico y físico de su propio padre y acusó a la actriz de no hacer nada para ayudarla ante esta lamentable situación

Ahora de nueva cuenta la joven salió a las redes sociales para hablar de la detención de la youtuber YosStop, quien también su tía.

Hace algunas horas Yosseline Hoffman, nombre de pila de la influencer, fue detenida luego de realizar un operativo en su contra por la denuncia de difusión de pornografía infantil que se hizo viral hace unos meses.

Su sobrina Daffne empleó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje de sororidad en el que dejó claro que apoya a la víctima.

Me acabo de enterar de la detención de mi tía. Para quienes me están preguntando mi opinión al respecto. Espero que la justicia llegue a la víctima y que los responsables no queden impunes. Distribuir material íntimo es un delito y debe de ser sancionado #LeyOlimpia", escfribió Daff.