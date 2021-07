Esposo de Karla Panini podría ir a la cárcel: Américo Garza es acusado de sustracción de menores

Ciudad de México.- Manuel Jezzini, abogado de la familia de la fallecida comediante Karla Luna, reveló que desde hace mucho tiempo el exesposo de 'la lavandera morena', Américo Garza, ha impedido que sus hijos vean a los padres e hijos de Luna, por ello se le acusa del delito de sustracción de menores.

En una entrevista para el programa de espectáculos Chisme No Like, el abogado de la familia de Karla Luna, declaró que el actual esposo de Karla Panini podría ir a la cárcel de no permitir que sus hijos vean a su familia materna.

La fiscalía General del estado (Nuevo León), le solicita a un juez de control para formularle la imputación por el delito de sustracción de menores, atento a que ha venido impidiendo y obstaculizando las convivencias de las niñas con sus familiares", explicó el abogado Jezzini.

Además, el jurista reveló que la familia de la fallecida pareja de Américo Garza, estaría buscando que el empresario de 36 años fuera condenado con años de prisión, por lo que el cuidado de las hijas de Karla Luna quedarían bajo la tutela de la familia de ella.

Esto no sin antes considerar todas las opciones y sanciones que le puedan ser atribuidas a Américo Garza, así como el que se lleve a cabo un juicio legal en tiempo y forma, donde el juez de lo familiar, dicte una sentencia.

Cabe destacar que en días pasados, la hermana de Karla Luna, Erika tenía permitida una convivencia virtual con sus sobrinos, pero que Américo no se presentó a la cita, por lo que la familia no pudo convivir. De acuerdo con la ley del estado de Nuevo León, la tía de los niños no había tenido permitidas las convivencias con los menores, por no ser del primer círculo familiar.

El abogado Jezzini recalcó que la familia no había querido emprender acciones legales con consecuencias fuertes para Américo Garza, para que los hijos de Karla Luna no se vieran afectados en el proceso, pero que debido a la falta de responsabilidad del padre, la familia hará todo lo que esté en sus manos para poder convivir con los menores.

Así habló el abogado:

Si él no cumple con la ley, si no respeta lo que un juez le ordena, tarde o temprano, va a enfrentar consecuencias legales, no solo porque pueda haber una pena de prisión inmersa en el tema, sino porque ese tipo de cuestiones impactan en el tema de la custodia interina a largo plazo", dijo el abogado Manuel Jezzini.

Además, el abogado Jezzini declaró que tanto el bufete que representa a la familia Luna, como los familiares consideran que es el momento adecuado de solicitar al gobierno que se lleve a cabo el arresto de Américo Garza, derivado de los incumplimientos de las convivencias con los abuelos y tíos de los hijos de Karla Luna, el cual podría ocurrir en dos o tres semanas.

Desafortunadamente, el desenvolvimiento de Américo Garza no ha sido el más responsable y el más seguro de un padre que vela por el bienestar de las niñas, por lo que voy a proponer a la familia Luna que modifiquemos esa resolución que parecía que habíamos tomado como definitiva, creemos que es momento de que se activar esa situación para provocar que se respeten los derechos de la familia", mencionó el jurista.

Para finalizar, el abogado aclaró que de llevarse a cabo el arresto de Américo Garza, en lo que se resuelve la situación y la tutela de los menores, de manera temporal los niños quedarían bajo el resguardo de Karla Panini, pareja con quien vive Américo.

Fuente: TV Notas