Luto en TV Azteca: Destrozada, exalumna de 'La Academia' anuncia muerte de su mamá; estuvo delicada

Ciudad de México.- La joven cantante e influencer Francely Abreu, recordada por su polémica participación en el concurso La Academia, abrió su corazón a través de las redes sociales y anunció que lamentablemente su madre había dejado de existir.

La intérprete que tuvo una fuerte pelea en los foros de TV Azteca anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que luego de un año de muchas complicaciones, su madre había fallecido.

El día de hoy, mi mamá ya no se encuentra físicamente conmigo, y a pesar de que mi mente trata de hacer esto un momento doloroso, no puedo sentir más que felicidad por todo lo que me quedó de mi jefecita", añadió.