"Me quería morir": Sherlyn, furiosa porque su hijo estuvo a punto de contagiarse de Covid-19

Ciudad de México.- Durante la reciente reunión de las conductoras y exconductoras de Netas Divinas, Sherlyn se sinceró y confesó el enojo que vivió luego de asistir a una fiesta en donde un hombre cargó a su hijo y al siguiente día dio positivo a Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz y conductora de Televisa relató en el canal de YouTube de Luz María Zetina que realmente pasó un mal momento cuando se enteró que una persona con la que su hijo tuvo contacto tenía coronavirus.

Llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conocen, y llegó y me dijo '¡Ay, déjame cargar a tu hijo!', no sé qué (más), cargó a mi hijo muy alegre, no sé qué tanto, y pues me dice uno de los amigos de Ale 'quítale, al bebé, que no lo cargue', entonces se lo quité, agarré a mi hijo, bye. Y al siguiente día me habla uno de mis amigos que estuvo en la reunión, y me dijo 'Sher, salió este señor positivo’, y yo me quería, o sea, era como… me quería morir'”, contó.