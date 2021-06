"No baila": Lyn May se le va con todo a Ninel Conde y afirma que JLo y Madonna le copian "todo"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conocida vedette mexicana Lyn May provocó una bomba con sus declaraciones pues hizo una fuerte crítica hacia Ninel Conde por su participación en Sie7e y afirmó que Jennifer Lopez y Madonna se han estado copiando de sus 'looks'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras participar en el programa matutino Sale el Sol brindó una entrevista a los reporteros y aquí se le fue con todo al llamado 'Bombón Asesino' pues señaló que no le gustó en absoluto su número en el musical antes mencionado.

No me gustó, no es por ofender, pero parece que la pusieron ahí de florero, no baila, está muy joven pero no hace nada", comentó May.