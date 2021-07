¿Quién es Ainara Suárez? La joven cuya denuncia llevó a la youtuber YosStop tras las rejas

Ciudad de México.- La noche del pasado martes, comenzó a circular la noticia de que la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida en su domicilio de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX.

El arresto se realizó por presuntamente difundir material audiovisual calificado como pornografía infantil. La persona que realizó la denuncia contra la youtuber y otros cuatro hombres acusados de violación equiparada fue Ainara Suárez.

En 2018, Ainara, quien en ese momento tenía 16 años, decidió asistir a una fiesta, donde fue abusada sexualmente por cuatro sujetos, grabada sin su consentimiento mientras era abusada y los presuntos agresores compartieron el clip a través de conocidos y redes sociales.

Cabe señalar que durante esta fiesta Ainara estaba bajo el efecto del alcohol, según su propio testimonio, por lo que no podía tomar decisiones conscientemente.

Yo no tenía idea de lo que había pasado, si el video no existiera jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya pasado", comentó Ainara al programa Ventaneando de TV Azteca.