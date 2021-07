Sonora, en el escenario de 'La Voz Azteca': El cajemense Lalo Fierros está dentro del concurso

Ciudad de México.- Junio se despidió con emocionantes noticias sobre el medio del entretenimiento para los fanáticos del programa musical de la temporada, La Voz Azteca, y es que el artista sonorense, Jesús Eduardo Fierros Enríquez destacó en el escenario logrando obtener la atención de los coaches Miguel Bosé y María José.

Interpretando El Préstamo de Maluma en el reality show de TV Azteca, transmitido a nivel nacional, los falsetes y vibratos de Lalo cautivaron a los artistas de amplia experiencia y carrera consolidada.

Desde la infancia, el originario de Ciudad Obregón mostró interés por las artes y afinidad con los públicos, por lo que estar en este punto de su carrera era solo cuestión de esperar.

En entrevista exclusiva con TRIBUNA, Fierros habla sobre la experiencia que lo llevó a participar en el famoso programa.

¿Cuándo comenzaste a cantar?

"Mi mamá fue quien se dio cuenta de que era muy afinado, en la primaria me metía a los coros, bailaba danza folclórica, siempre estuve involucrado en las artes".

¿Cuál ha sido tu formación artística?

"En la preparatoria ya componíamos un amigo y yo, ya profesionalmente comencé a cantar a los 17 años en un grupo (donde me corrieron porque no era lo suficientemente bueno). Mi mayor preparación es la experiencia, el ser aguerrido, estar siempre 'picando piedra', tocando puertas y no dejarme pisotear por nadie".

¿Quién te animó a participar en ‘La Voz’?

"Andrés Encinas me animó porque él ya participó el año pasado, me dijo que estaba muy padre que es una experiencia que tenía que vivir y no se equivocó, se siente como las grandes ligas, estoy muy agradecido con él".

¿Cuál es tu experiencia como cantante?

"Tengo 10 años cantando, he participado en el grupo Big Band y Grupo Onix; pertenecí mucho tiempo al grupo Achai. Me tocaron dos giras en 2014 y 2016 en Filipinas, me tocó otra en República Checa, Budapest y Viena; he sido animador y cantante para más de 3 mil personas en cada evento".

¿Qué te gustaría demostrar a la audiencia?

"Actualmente radico en Monterrey (Nuevo León), trabajando en una banda muy reconocida, Banda Conspiración. Quiero que la audiencia vea quién es Lalo Fierros, que se identifiquen con mi personalidad... hacerles pasar un buen rato mediante la música", finalizó.

Con un amistoso abrazo, Lalo Fierros decidió quedarse en el equipo de la cantante María José ('La Josa'), integrante del exitoso grupo Kabah, para guiarlo durante su camino en la competencia de canto más popular de México.

Fuente: Staff y 'La Voz Azteca'