VIDEO: ¡Golpe a YosStop! La youtuber se queda en la cárcel tras arresto por pornografía infantil

Ciudad de México.- Tras ser detenida por el delito de pornografía infantil, la youtuber YosStop, cuyo nombre real es Yoselinne Hoffman, recibió prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla hasta que se resuelva si es vinculada a proceso.

Esto por la denuncia interpuesta en su contra por Ainara Suárez Olvera, quien fue abusada por cuatro jóvenes en 2018 cuando era menor de edad.

Fue a través de un video que publicó en su canal de YouTube, que la youtuber habló de la violación e hizo comentarios despectivos contra la víctima, además de asegurar que ella tenía el video del abuso.

Durante la audiencia que se realizó este miércoles, la defensa de la influencer solicitó al juez la duplicidad de término constitucional para que defina la situación jurídica por lo que esta diligencia está programada a realizarse el próximo lunes a las 10:00 horas.

El reportero Carlos Jiménez difundió un video del momento en el que la youtuber era ingresada al penal la noche de este martes. Yoss vestía ropa de ejercicio, misma que usó en las últimas historias que subió a su cuenta de Instagram, poco antes de su arresto.

Cabe señalar que antes de confirmarse esta noticia, Ryan Hoffman, conocido como 'Rayito' o 'Debryanshow', brindó sus primeras declaraciones tras el arresto de su hermana.

A más de 12 horas de la aprehensión de la influencer conocida como YosStop es que el youtuber empleó su cuenta de Instagram para colocar un mensaje sobre la situación que atraviesa su familia en estos momentos.

Gracias por todos sus mensajes. Mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cual, y cómo me conocen. Los quiero mucho", manifestó.