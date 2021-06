¿Adiós Televisa? En 'Sale el Sol', Silvia Pinal impacta al confesar si piensa dejar la actuación

Ciudad de México.- A casi nada de cumplir a 90 años de edad, la famosa y querida primera actriz, Silvia Pinal, brindó una sorprendente entrevista para Sale el Sol, en donde impactó al confesar si es que ya estaba lista para retirarse y dejar la actuación, después de toda una vida dedicada a su carrera en Televisa y el cine mexicano.

Pinal es conocida cómo la última diva de México viva, de las pocas que quedan que vivieron en la época de oro del cine, además de mantenerse vigente en novelas, cómo Mi Marido Tiene Más Familia, una reconocida productora y empresaria.

Ahora, con la pandemia por Covid-19 y su operación al fracturarse la cadera, todos creerían que la matriarca de la dinastía Pinal ya estaría pensando en dejar todo para tomarse un merecido descanso, sin embargo, elle negó todo y dijo que tiene más proyectos en puerta que no piensa dejar, pues aún siente esa energía para continuar.

Pues no, en el retiro no, para nada, me gusta mucho trabajar, a la gente le gusta mi trabajo, que eso es lo más importante, entonces no, ¿por qué me voy a ir?... Un día normal para mí no existe, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo aquí mi secretaria que ¡ay cómo friega! No me deja comer, no me deja comer, me trae: 'Ya señora, tenemos que irnos'", bromeó entre risas al negar que se retiraba.