¿Belinda es una interesada? Pepillo Origel habla de su compromiso con Nodal: "No sé si duren"

Ciudad de México.- Tras revelarse la noticia del compromiso de Christian Nodal y Belinda, muchas han sido las opiniones y especulaciones respecto al tema de los gastos y la supuesta falsa relación.

Quien evidentemente no quiso quedarse callado y lanzar su comentario al respecto fue el polémico periodista de espectáculos Pepillo Origel.

A través de un video en su canal de YouTube, Juan José Origel, calificó de extravagante la propuesta debido a la cantidad de dinero que el cantante invirtió.

El famoso dijo que descalificaba la manera en la que el chico le dio el anillo a su novia, destacó que no le parecía adecuado que gastara una cantidad de dinero tan exorbitante e incluso tachó este hecho de "inútil".

"¡Gastar 25 mil euros por rentar el lugar! ¡25 mil euros! 610 mil pesos… Qué barbaridad. Claro, hay gente que tiene mucho y es como quitarle un pelo a un gato; pero digo… ¡qué gastos tan inútiles!", criticó Juan José Origel la extravagancia de Nodal al pedirle matrimonio a Belinda.

Por otra parte y en el mismo tema, en uno de los más recientes programas de Con permiso, donde conduce junto a su amiga Martha Figueroa, Pepillo volvió a externar un duro comentario.

Mira, no sé si duren ni nada. A mi, en primer lugar ella, que está hermosa, preciosa, muy bonita y todo eso pero, a ver, si ese niño...que no lo conozco, ni nada, no tuviera dinero ¿se iba a comprometer con él?", dijo.