Carolina Sandoval entra al quirófano: Tras dejar Telemundo, 'La Venenosa' es operada por esto

Ciudad de México.- Carolina Sandoval recientemente dejó sorprendidos a sus millones de seguidores en Instagram, pues tras su escandalosa salida de Telemundo, por la forma en que fue despedida de Suelta la Sopa, la famosa 'Venenosa' reveló que va a entrar a un quirófano y será operada por este importante motivo.

Sandoval en el 2020 estuvo en medio del escándalo, pues señaló que en plena pandemia de Covid-19 fue despedida sin explicación y de manera impersonal del programa que conducía, desatando cientos de teorías a las que solo dijo que no le dieron un porque.

Y aunque por mucho se mantuvo lejos de polémicas, hace poco impactó al sincerarse con fans y revelar que decidió ser sometida a una cirugía de reducción de pechos, pues en la actualidad entendía muchas cosas a que sus 22 años no hacía, edad a la que se puso sus implantes.

La conductora señaló que a veces es una misma la que se acompleja con su cuerpo y al estar en constante cambio al momento de crecer y vivir diferentes situaciones, descubres que los cambios es necesario, y no es algo bueno o malo, solamente es una "característica".

Ajá 36 D ó 34 B ¿ser o no ser, melones o limones? De verdad es complejo ser nosotras , sÍ, porque todo el tiempo estamos en un constante cambio, en un descubrir y eso no es que sea bueno o malo, es simplemente una característica de nosotras", expresó.

Sandoval señaló que nunca pensó que en algún momento tomaría la decisión de reducir con lo que siempre soñó tener grande, pero que después de reflexionar tomó dicha decisión, con la cual se siente cómoda, junto a un par de imágenes en las que presume su envidiable delantera.

Yo les juro que si alguien a los 22 años cuando me coloqué mis primeros implantes me hubiese dicho que años más tarde me iba a querer reducir lo que tanto soñé tener grande, JAMÁS le habría creído. Es más estoy segura que esto que tengo en la cabeza ( de reducir el busto) mis amigas de esa época no se lo pueden ni creer", escribió.