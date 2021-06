¿Desconfía de sus hijos? Don Pedro Rivera apoya a sus nietos en auditoria a Rosie Rivera

Los Ángeles, California.- Ante la polémica generada por la auditoría que los hijos de Jenni Rivera habrían solicitado a su tía y albacea de la fallecida cantante, Rosie Rivera, esta vez fue Don Pedro Rivera quien se pronunció al respecto.

Fue durante una entrevista para el programa de TV Azteca, Ventaneando, donde el patriarca de la dinastía fue cuestionado acerca de la situación y brindó su opinión del tema.

Para mí no es una ofensa, no me molesta eso, ni pienso seguir el juego de ellos, ni de ustedes, ni de nadie... esto es un mal entendido entre ellos, porque en lugar de mostrar todos los mitotes por la televisión o la radio, uno debe juntarse y platicar en lugar de dar a conocer todos los malos entendidos que uno tiene en la cabeza. Son respetables todos los lados y no me voy a poner de un lado, ni de otro", dijo.