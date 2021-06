¡Dijo que sí! Daniela Ibáñez da el siguiente paso y se compromete con Pablo Campos

Ciudad de México.- En las últimas semanas los anuncios de compromisos matrimoniales, como el de Belinda y Nodal, aunados a las bodas, por ejemplo la de 'El Canelo' y Fernanda Gómez, han invadido los medios de comunicación. Ahora es el turno de Daniela Ibáñez y Pablo Campos.

A través de redes sociales, la hija de Manuel 'El Flaco' Ibáñez dio a entender que le había dado el sí al influencer: "Ahora sí, prometo rascarte la espalda toda la vida. Te amo con todo mi ser Pablo. Gracias a todos los que formaron parte de este momento mágico".

Ambos decidieron dar el siguiente paso tras cinco años de relación y ello emocionó a la hermana del futuro esposo, Nath Campos, quien estuvo presente en la petición de mano.

Su noviazgo se mantuvo firme pese a las polémicas que envolvieron a Pablo, entre ellas, se dijo que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual.

Por otra parte, el 23 de enero se le señaló de infiel. Al respecto, Campos explicó que ya había interpuesto una denuncia en contra de la joven que lo expuso.

Hace unos días decidí acudir ante las instancias judiciales con la finalidad de que se pueda acreditar la veracidad de los hechos que se me imputan, ya que los mismos escalaron hacia un tema de la comisión de un delito grave. […] No puedo ni debo dejar pasar esta situación, porque lo único que están logrando estas acusaciones es desvirtuar la causa de mi hermana. […] No voy a dejar que sigan usando esta situación para desacreditar lo que está pasando. Mi denuncia ya fue presentada, dejo todo en manos de mis abogados y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que es la única que puede determinar si existe o no un delito que perseguir", dijo Pablo en un video.