¡Drama en Televisa! Andrea Legarreta enfurece con Tania Rincón en vivo; abandona 'Hoy' por esto

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 4 de junio, en Televisa el drama se hizo presente y se elevó ante la furia que expresó Andrea Legarreta en vivo hacía sus compañeros, Tania Rincón y Paul Stanley, después de que confesaran que iban a abandonar el concurso de baile del programa Hoy por esta fuerte razón.

Desde el inicio de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', Los Tanley, cómo es conocido su equipo, fue uno de los favoritos del público, pese a que el juraba le daba calificaciones de hasta cero, por sus errores en la pista, salvándolos de los viernes de sentencia y así logrando legar hasta este punto.

Pero, lamentablemente, para Paul y Tania, esto no los tiene satisfechos, por lo que hablaron entre ellos y meditaron sobre la situación, lo que los llevó a decidir que era mejor retirarse de la competencia y dejar el lugar a quienes podrían dar más que ellos.

Después de pensarlo mucho, Tanis y este muñeco, queremos agradecerle a toda la gente por votar por nosotros, por todo su cariño, los amamos, y pues una vez Lolita nos dijo que si no podíamos más que alzáramos las manos y (alzan las manos)", confesó Paul.

Ante esto, Rincón confesó que ninguno de los dos sentía que estaban dando lo que el público necesitaban, que se estaban quedando muy atrás de sus compañeros, y ahora que empezaría Guerreros 2021, el tiempo de ensayos se iba a reducir y no querían bajar la calidad por respeto a sus fans, agradeciendo a todos su apoyo y diciendo que trabajar con Paul fue su "premio".

La verdad es que la competencia es que ya está cómo de preparatoria y nosotros sentimos que estamos en cuarto de primaria, no hemos progresado cómo quisiéramos, pero ya no nos da la vida entre los proyectos... No podemos estirar más este lista. El publico se merece seguir viendo parejas de calidad", agregó Tania.