Gustavo Adolfo Infante y elenco de 'Sale el Sol' se burlan del fracaso de 'Mimí Contigo' en TV Azteca

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 4 de junio se confirmó que Rocío Sánchez Azuara está preparando la segunda temporada de su programa Acércate a Rocío debido a su insuperable éxito, mientras que Mimí Contigo en TV Azteca fue un desastre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la reciente transmisión del programa Sale el Sol, los conductores confirmaron que el talk show de Imagen TV logró aplastar el rating de la televisora del Ajusco.

Incluso, aprovecharon para burlarse del fracaso de Mimí Contigo y le pidieron a la conductora Mimí que pare su humillación y mejor se regrese con ellos, pues hace unos meses fue conductora invitada de Sale el Sol.

No la ayudaron mucho, no llevaba un estilo el programa, no llevaba una línea, no era talk show ni de espectáculos, no es culpa de Mimí, fue una embarradita de todo", mencionó Ana María Alvarado.