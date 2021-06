¿La transmitirá Televisa? Christian Nodal rompe el silencio y habla de su boda con Belinda

Ciudad de México.- El famoso cantante, Christian Nodal, recientemente rompió el silencio sobre el lujoso y muy costoso anillo de compromiso que le dio a Belinda, confesando esto sobre su boda con la intérprete de Luz Sin Gravedad, ¿a caso sí le dieron la exclusiva a Televisa?

Desde hace semanas que el nombre de los excoahces de La Voz se encuentra siendo tendencia, pues después de nueve meses de haber formalizado su relación, la pareja que se enamoró en TV Azteca anunció que iban a casarse.

En una entrevista para Despierta América, la cual replicó el programa Hoy, Nodal dijo que desde que tenía dos meses de novio con Belinda, él ya se sentía listo para llegar al altar con ella, pues lo hace ser un mejor hombre y vino a salvar su vida, aunque no explicó a que se refería con esto último.

Sabe que yo me quiero casar con ella, a los dos meses yo ya me quería casar, porque es una persona especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha ensañado mucho, me ha hecho crecer cómo hombre, para mí es la mejor mujer que existe", expresó Nodal.