Ricky Martin reclama que falta de papeles en la actuación ¿por ser de la comunidad LGBT?

Miami, Florida.- Ricky Martin es un puertorriqueño de 49 años que además de dedicarse a la música, también lo hace en la actuación, siendo esta segunda carrera la que se vería afectada por su preferencia sexual.

Hace 25 años fue la primera actuación en telenovelas, seguido de esto se preparó para en Estados Unidos probar su suerte en Broadway obteniendo un efectivo resultado y llegar hasta en el 2018 gozando de sus papeles.

Tras todos los años que tiene dedicándose a esto, él mencionó "me encanta actuar. Estoy esperando esos guiones. Puedo interpretar a gay, puedo jugar heterosexual, puedo interpretar a un asesino en serie. Puedo ser un latino, pero también puedo hacer a un europeo".

Aunque el mayor deseo del artista es contar historias de importancia que resulten optimistas, pues durante un momento de su vida el ejecutivo de una disquera le aseguró que de no haber declarado su orientación sexual "estaría vendiendo más".

Eso fue algo que realmente me afectó. Y yo estaba como, '¿Realmente estoy lidiando con esto? ¿No están tocando mi música en este país porque soy gay? ¿Esto realmente está sucediendo?' Estamos hablando de hace cuatro años . Este ejecutivo ya no trabaja para la compañía discográfica. Lo despidieron. Pero realmente lo sentí. Me golpeó duro", agregó.