En 'Hoy': Con emotivo mensaje, Andrea Escalona felicita a Galilea Montijo por su cumpleaños

Ciudad de México.- Con un emotivo mensaje, Andrea Escalona celebró un año más de vida de Galilea Montijo, compañera de conducción en el programa Hoy.

Aunque los festejos iniciaron desde el pasado viernes en el matutino de Televisa, este sábado llovieron felicitaciones para la presentadora por medio de las redes sociales.

Quien no pudo quedarse atrás, fue Andrea Escalona quien dedicó unas sensibles palabras a su compañera y amiga, a través de su cuenta oficial de Instagram.

¡Mi geminiana de sol ascendente! Yo no sé si tú sabes lo mucho que yo te quiero, gracias por agarrarme la mano en uno de los momentos más difíciles de mi vida, @magdaproducer siempre soñó con producirte cuando te conoció quería ser tu amiga. Mucha gente no sabe todo lo qué haces, ayudas, el ser humano que eres, he tenido la fortuna de verlo muy de cerca y vivirlo en carné propia, eres una afuera de serie, celebro tu vida todos los días, que fortuna poderte decir amiga GRACIAS por todo @galileamontijo muy feliz cumpleaños", escribió en la serie de fotos.