¿Pasado de copas? Vocalista de Grupo Firme sufre accidente en concierto; esto fue lo que pasó

Ciudad de México.- Gran polémica desató la caída del cantante Eduin Caz durante un concierto que el Grupo Firme ofrecía en Estados Unidos.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se puede ver al famoso vocalista caer desde arriba del escenario mientras se acercaba a cantar junto a una fan.

El hecho generó grandes controversias pues muchos comenzaron a especular que el intérprete se encontraba bajo los efectos del alcohol y eso había provocado su caída.

Horas más tarde, varios fans comenzaron a compartir videos desde otro ángulo, donde se puede apreciar cómo sucedieron las cosas, incluso, defendían al artista culpando a la enloquecida admiradora por haber jaloneado a Caz.

Hace unas horas, quien decidió manifestarse por medio de sus redes sociales fue el mismo Eduin Caz, quien aseguró que no se encontraba ebrio, pues apenas estaban cantando la cuarta canción de la noche.

Respecto a la caída, NO ESTABA BORRACHO, era la cuarta canción del show, si me dio coraje, pero también me dio risa, fue como un sentimiento encontrado. Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir, porfa, también soy humano y me duele", escribió el intérprete en sus historias de Instagram.