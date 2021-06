¿Quién es Alex Hoyer? El apuesto joven que habría robado el corazón a Danna Paola

España.- En los últimos días comenzaron los rumores de una supuesta relación entre Danna Paola y Alex Hoyer, tras haber sido vistos juntos en las playas de Ibiza en España.

Hace unas horas, las especulaciones fueron más fuertes luego de que comenzaran a circular unas fotos en las que ambos se ven muy cariñosos, incluso se alcanza a ver como protagonizan un apasionado beso mientras tomaban un paseo en yate.

Los fans de Danna ya se habían dado cuenta de la interacción entre estos dos en Instagram, además de que han sido captados compartiendo lo mismo al mismo tiempo cada uno desde su propia cuenta, lo que hizo aún más grandes las sospechas. Sin embargo, la actriz de Élite no lo ha confirmado.

¿Quién es Alex Hoyer?

Nacido el 25 de julio de 1997 en Los Ángeles, pero se mudó con su familia a Monterrey, al norte de México. Actualmente tiene 23 años y trabaja muy duro en su música.

En 2013, salió a la luz en YouTube al subir su primer vídeo versionando la canción With You de Chris Brown. Un año más tarde, concursó en La Voz México, donde formo parte del equipo de Ricky Martin y desde entonces no ha dejado de lanzar nuevos temas.

Sin embargo, su gran salto a la fama lo dio cuando participó como protagonista en la serie de Nickelodeon, Kally’s Mashup, telenovela juvenil del 2017.

Hace apenas unos días, la intérprete de Oye Pablo negó sostener una relación formal con Hoyer. En un programa de Internet, además dijo no haber visto las fotos y afirmó que se encuentra disfrutando de su soltería.

Al momento que me vean con un anillo y whatever yo confirmado, sí, pero yo tengo muchos ligues. Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no", comentó.

