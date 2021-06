Tras vencer el cáncer, actriz de Telemundo recibe crueles mensajes en redes: "Ojalá te mueras"

Ciudad de México.- Las redes sociales son 'un arma de doble filo' pues si bien puede mantenerte en contacto con personas de todo el mundo, también puede prestarse para que se cometan actos ofensivos, sobre todo si se trata de una persona que figura en el medio artístico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente la actriz argentina, Lorena Meritano, publicó un mensaje en el que un usuario le deseaba la muerte y, aprovechó el momento para comentar que ha disminuido el uso de las redes sociales por la toxicidad que se encuentra. Además, señaló que son varias las ocasiones en las que recibe mensajes de esa índole.

"Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo (los mensajes). Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo ... Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante... en las redes abrís los 'DM' para regalarle tu tiempo y energía a alguien que te manda un mensaje y te encuentras con cosas como estas y no son pocas son un montón".