¡A un paso de las rejas! Acusan a hijo de Eugenio Derbez por supuesto robo en estado de ebriedad

Ciudad de México.- Uno de los cuatro hijos del actor y productor mexicano Eugenio Derbez, se ha caracterizado por ser como 'la oveja negra de la familia', pues lejos de ser sano, como el resto, José Eduardo Derbez ama el alcohol.

Sin embargo, este placer ha llegado a ocasionarle algunos problemas, tal como sucedió recientemente en redes sociales, donde circula la noticia de que el conductor de Miembros al Aire fue acusado de robo.

Este sábado a través de Twitter, el usuario Renato Francis exhibió al hijo de Victoria Ruffo, por presuntamente robar su teléfono celular en estado de ebriedad.

¡Oigan! ¿Cómo ven? que ayer, en su ped...José Eduardo Derbez se llevó mi celular de la mesa "por equivocación" De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos", escribió Renato.